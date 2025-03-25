Представитель делегации РФ Григорий Карасин после встречи представителей России и США в Эр-Рияде заявил, что в будущем к переговорному процессу о прекращении огня привлекут Организацию Объединенных Наций и другие страны.

Советник главы ОПУ прокомментировал слова представителя Москвы, сообщает издание «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По его словам, если руководство страны-агрессора хочет видеть ООН в переговорном процессе, это означает, что у Кремля есть какие-то рычаги влияния на организацию – право вето в Совете Безопасности.

Чиновник объяснил, что если РФ будет использовать этот инструмент для блокирования решений, которые ей не нравятся, переговорный процесс станет более сложным или вообще невозможным.

«Мы это проходили уже много раз», – добавил представитель Офиса Зеленского.

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что россияне смогли повлиять на некоторых людей в команде главы Белого дома.