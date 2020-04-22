Кабмин поддержал создание платных камер в СИЗО

Кабмин поддержал внедрение экспериментального проекта о платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, информирует пресс-служба ведомства.

«Соответствующим постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание», — пояснил Малюська.

Так, в определенных следственных изоляторах будут выделены помещения, которые по своему состоянию не требуют проведения капитальных ремонтов и могут использоваться в рамках экспериментального проекта о платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий.

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«В то же время средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем будут использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов для создания надлежащих условий содержания другим лицам, взятым под стражу», — отметил министр.

По его словам, по результатам проведения экспериментального проекта, завершить который планируется 31 декабря 2021 года, будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу.

По материалам: ukrinform.ru