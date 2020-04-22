Климатологи пугают: засуха 2020-го – это закономерность, конца которой не видно

«Теплому» 60-летнему периоду пора бы уже заканчиваться, но из-за «бурной» деятельности человечества этого нет. В Украине средняя температура может достигнуть 40…

Украина страдает от масштабных лесных пожаров. Спасатели ведут борьбу с огнем в нескольких областях, больше всего в Житомирской и Киевской. Но отсутствие влаги и сухие ветры препятствуют прекращению бедствия. У аграриев свое – страдают посевы, яровое зерно приходится сеять в сухую землю.

Между тем, прогнозы насчет катастрофической засухи в Украине могут не оправдаться. До конца апреля агрометеорологи ожидают дожди. Если даже кардинально это ситуацию не спасет, но значительно ее улучшит, считают специалисты. Но это еще неизвестно, как будет… Горько говорить, но сейчас на всей планете длится засушливый период, который, как прогнозируют, продлится, формируя экстремальные погодные условия на разных континентах в разные времена года. Наша Европа – не исключение.

Нынешнему поколению украинцев «повезло»: ни одного холодного года с начала 90-х

Интересно, что особенности нынешней зимне-весенней засухи в свое время очень четко спрогнозировала географ-метеоролог Вера Балабух в интервью Укринформу еще в ноябре 2019 года. Тогда, напомним, мы вместе со специалистами искали объяснения аномальным температурным рекордам на европейском континенте, вроде парижского, когда город накрыло 42-градусной жарой. Тогда же и в Украине июнь был самым теплым за весь период инструментальных наблюдений. А лето и осень вместе «подарили» украинцам больше 75 дней засушливой погоды. Правда не без шквальных экстремальных осадков, которые выпадали местами. В центре Киева, например, такой дождь затопил район торгового центра “Гулливер”.

Отвечая на вопрос Укринформа о том, какой будет зима 2019-2020-го годов, госпожа Балабух тогда рассказала: «Как и прошлогодняя, она должна быть теплой. Для этого есть все основания. Недаром в докладе Всемирной метеорологической организации утверждают: пятилетие 2015-2019 – самое теплое в истории человечества. (…) По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) ожидается, что средняя температура каждого зимнего месяца будет выше по сравнению с началом века на 1-3 градуса. Возможны кратковременные вторжения холодного арктического воздуха».

Так что — все так и было.

Горько говорить, но такой засушливый период будет только расти, отметила метеоролог. Она обращает внимание на то, что климатические изменения на планете в последнее время вызывают экстремальные погодные условия, интенсивность которых все возрастает – это и значительные засухи, и внезапные и невиданные осадки и шквалы и ураганы.

«В Украине существенно меняется термический режим, режим увлажнения, ветра. Заметный рост температуры в течение всего года, а больше всего – зимой и летом. С конца 90-годов в Украине не было ни одного, что называется, холодного года. Средняя температура за год была выше нормы. С 2007 года годовые аномалии превысили полтора градуса, а в отдельные годы – даже два», – отметила Вера Балабух в интервью Texty.org.ua.



Вера Балабух

2007 год: засуха погубила урожай и заставила сбежать в Азовское море нильского крокодила

За последние 120 лет в Украине было зафиксировано более 70 катастрофических для агропроизводства засух. Аграрный онлайн-журнал “Пропозиція” в ретроспективе засух в Украине напоминал, что за годы независимости в Украине было семь засух (из них две сильные): 1994, 1996, 1999, 2000, 2003, 2005 (вторая половина года), 2007 год.

По масштабам и интенсивности засухи 2007 года приравнивают к самым жестоким засухам ХХ века: в 1921 и 1946 годах. Ее негативное влияние значительно усилилось вследствие того, что в некоторых областях в 2006 году была сухая осень и аномально теплая и малоснежная зима.

Засуха обусловила обмеление рек центральной, восточной и южной частей Украины (Рось, Орель и Северский Донец, Днестр и других), что усложнило водоснабжения населенных пунктов и общую водно-экологическую ситуацию в их бассейнах. В Карловском районе Полтавской области к засухе добавились еще и пыльные бури, которые уничтожили посевы культур, причинив ущерб на 12 млн тех еще гривень.

В Мариуполе Донецкой области жара привела к курьезному случаю. В Азовское море сбежал нильский крокодил – один из артистов цирка-шапито, который гастролировал в городе. Беглец позже нашелся.

Тогда в Украине пострадало 10 млн га посевов зерновых, на площади 1,1 млн га сельхозкультуры погибли. Пострадало 11,5 тыс. сельхозпредприятий. Аномально сильная и длительная засуха негативно сказалась на урожае 2007 года. Сбор зерна составил 29 млн т против 38 – в 2005, 33 – в 2006, 53 – в 2008 гг. Средняя урожайность зерновых в отдельных областях достигала 10-15 ц/га и меньше – как «при советах». Вследствие существенного недобора урожая правительство даже ввело квотирование экспорта зерна.

Ровно через десять лет, в 2017-м, в Украине снова произошла жесткая почвенная засуха. В течение июня на большей части территории Украины наблюдался дефицит осадков, что привело в южных, центральных и восточных областях к засухе. Но в западных и частично северных областях условия оставались вполне благоприятными для формирования урожая практически всех культур Впрочем, на многих площадях именно этих областей сильные дожди, град и ветер вызвали локальное полегание и повреждение посевов. В результате урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине сократился до 61 миллиона тонн, что на 7% было ниже показателя 2016 года.

Наш регион – самый проблемный за 30 лет

В целом, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в регионе, к которому принадлежит и Украина, одни из самых высоких темпов роста температуры в мире за последние 30 лет. Средняя за год температура росла в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. «Повышение температуры привело к изменению продолжительности сезонов – холодный период и зима стали значительно короче и теплее, а теплый период и лето более продолжительными и жаркими. Существенно возросло количество жарких дней и продолжительность жаркого периода. Изменился и режим осадков. Зимой при высоких температурах все чаще выпадает дождь, а не снег. Поэтому устойчивого снежного покрова нет не только на юге страны, но и в северных областях тоже. Летом высокая температура воздуха при наличии влаги способствует образованию мощных конвективных облаков (такие облака образуются путем конденсации водяного пара в воздухе, который поднимается и охлаждается. – Ред.), из которых выпадают сильные ливни, град, формируются опасные шквалы, а иногда и смерчи. Поскольку ливневые осадки очень локальные, то все чаще возникает ситуация, когда в одном городе выпадает за несколько часов одна-две месячных нормы осадков, а рядом их вообще может не быть. Поэтому дефицит осадков и одновременно – засухи также стали типичным явлением современности», – говорит Вера Балабух.

Разогретые океаны – это почти как «воспаление» легких планеты

Все потому, что глобально по всей планете сейчас происходят различные аномальные процессы с океанами, которые в последнее десятилетие интенсивно нагреваются. Например, ученые отмечают, что западная часть Индийского океана намного теплее, чем его восточная часть. Соответственно, в восточной части намного меньше испарения, и отсюда уменьшение объемов осадков. Именно это сочетание, например, привело к разрушительным пожарам, которые мир наблюдал в Австралии прошлого года.

Повышение температуры океана влияет на атмосферу через так называемые центры действия атмосферы. Погода в Украине и в Европе в значительной степени формируется такими центрами, расположенными в Атлантике. Это так называемый Исландский минимум (мощный циклон в районе Исландских островов) и Азорский максимум (субтропический циклон, возникающий вблизи Азорских островов). «Аномально теплые воды на севере Атлантики вместе с мощным циркумполярным вихрем в декабре 2019 года способствовали усилению Исландского минимума. В этом регионе созданы чрезвычайно мощные циклоны, которые даже достигали силы тропических ураганов. Распространяя свое влияние далеко на юг Атлантического океана, они взаимодействовали с Азорским антициклоном. Как следствие, образовывался мощный юго-западный поток, который и приносил теплый и влажный воздух в Европу. Однако до Украины эта влага, к сожалению, не попадала, поскольку на ее территории царила преимущественно антициклональная погода с высоким давлением. Довольно часто на нашу территорию перемещался теплый и сухой воздух из Азии и Африканского континента», – объясняет Вера Балабух.



Светлана Краковская

По словам климатолога Светланы Краковской, именно эти процессы стали причиной аномально теплой зимы в Украине в этом году. Однако, если бы они были летом, то ситуация была бы намного серьезнее. «При большей продолжительности дня и высоте солнца температура воздуха возросла бы намного больше, и мы имели бы не 18-20 градусов, а 40-45 и выше, как во Франции в июне 2019-го, когда наблюдалась подобная циркуляция», – говорит Светлана Краковская.

Экстремальные явления – признак изменения климата

К сожалению, климатические процессы становятся все более частыми, вызывая все большее количество аномалий. «Возрастает экстремальность погодных явлений. Вот в Северной Америке после теплого лета наступила достаточно суровая зима. То есть, существенные отклонения от нормы могут быть как в одну, так и в другую сторону. Это и есть как раз один из признаков изменений климата. Наблюдается уменьшение количества осадков, но на перспективу прогнозируется увеличение их интенсивности. Все чаще то, что должно было вылиться за три дня, выливается за один день», – говорит Светлана Краковская.

Бесспорно, изменения климата происходили всегда. И по словам Светланы Краковской, природные циклы составляют примерно 60 лет, когда средняя температура может изменяться рок от года всего плюс-минус 0,5 градуса. «Вот мы сейчас живем в одном из таких циклов, максимальное потепление которого пришлось на 80-е годы прошлого века, после чего должно произойти похолодание. Но этого так и не произошло, и потепление продолжилось дальше. Когда мы говорим про какие-то исторические изменения климата, про ту же Гренландию, то мы говорим о процессах, которые происходили на протяжении тысяч лет. Те же процессы, которые мы видим сейчас, они происходят за десятки лет, на протяжении жизни одного человека. Такой скорости раньше просто не было», – отмечает климатолог.

Если украинцы ничего не изменят в своем экологическом поведении, то не исключено, что к середине этого века на севере Украины мы увидим повышение температуры на 3 градуса. А на исходе века — повышение температуры на 5-6 градусов. А это – средняя больше 40 градусов по всей территории Украины. При этом будет меньше осадков в южной Украине, что приведет к опустыниванию этой части территории.

«Уже сейчас в Украине наблюдается сразу несколько видов засух. У нас наблюдается атмосферная засуха, почвенная засуха, гидрологическая засуха, когда пересыхают водоемы. И вот сейчас уже говорят о геологической засухе, когда влаги не хватает в верхних горизонтах почв. То есть пропадает вода в колодцах», – говорит Вера Балабух.

Что дальше?

Резюме климатологов довольно неутешительное. На фоне геологической засухи, когда будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней, в Украине будет ухудшаться качество воздуха (задымленность, повышение концентрации вредных выбросов и др). Ухудшится также качество воды. Продолжит уменьшаться «водность» рек. В северной части страны возрастет интенсивность осадков. В то же время, будет меняться растительность.

Количество лесных пожаров будет возрастать. В общем, будет расти количество экстремальных погодных проявлений.

Более-менее позитивный сценарий, по мнению климатологов, возможен только при условии глобальных усилий человечества на пути к уменьшению количества выбросов парниковых газов. Ученые убеждены, что именно этот «человеческий» фактор в большой степени обусловливает нарушение естественных температурных циклов на планете. «Мы все с вами авторы климатических изменений. Но при этом мы не только свидетели, но и причина этих изменений. А также пострадавшие от них. И мы должны это исправить. Никто кроме нас этого сделать не сможет», – резюмирует Вера Балабух.

Марина Нечипоренко, Киев

По материалам: ukrinform.ru