Коронавирус в Украине и мире: ситуация по состоянию на утро 22 апреля

Главное Общество
Христина Качоровська0

Согласно официальным данным, в Украине COVID-19 заболело уже 6 592 человек. Общее число заболевших в мире составляет 2 555 993.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — rivnenews.com.ua

Об этом передает «НБН«.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине число зараженных коронавирусом выросло к 6 592  (+ 467 за день). Число летальных случаев — 174 , число выздоровевших — 424.

Ситуация по регионам и в Киеве выглядит так:

  • Винницкая область — 349
  • Волынская область — 176
  • Днепропетровская область — 150
  • Донецкая область — 16
  • Житомирская область — 287
  • Закарпатская область — 218
  • Запорожская область — 141
  • Ивано-Франковская область — 589
  • Кировоградская область — 251
  • г. Киев — 989
  • Киевская область — 390
  • Львовская область — 274
  • Луганская область — 26
  • Николаевская область — 82
  • Одесская область — 148
  • Полтавская область — 116
  • Ровенская область — 353
  • Сумская область — 86
  • Тернопольская область — 471
  • Харьковская область — 82
  • Херсонская область — 72
  • Хмельницкая область — 54
  • Черновицкая область — 1053
  • Черкасская область — 206
  • Черниговская область — 13

Пик заболеваемости в Украине прогнозируют на начало мая. Вчера в МОЗ уже заявили, что будут просить о продлении карантина до 12 мая, но вместе с тем обещают слегка смягчить те меры, которые действуют сейчас.

Что же касается ситуации с коронавирусом в мире, то на сегодняшний день зафиксировано уже более 2,5 млн случаев. За день было выявлено 73 437 новых заболевших.

Наиболее критической ситуация остается в:

  • США — 819 175 заболевших, 45 343 смертей, 82 937 выздоровевших
  • Испания — 204 178 заболевших, 21 282 смертей, 82 514 выздоровевших
  • Италия — 183 957 заболевших, 24 648 смертей, 51 600 выздоровевших
  • Франция — 158 050 заболевших, 20 796 смертей, 39 181 выздоровевших
  • Германия — 148 453 заболевших, 5 086 смертей, 99 400 выздоровевших
  • Великобритания — 129 044 заболевших, 17 337 смертей.

В странах, граничащих с Украиной, ситуация с COVID-19 такова:

  • Россия — 52 763 заболевших
  • Польша — 9 856 заболевших
  • Румыния — 9 242 заболевших
  • Беларусь — 6 723 заболевших
  • Молдова — 2 614 заболевших
  • Венгрия — 2 168 заболевших
  • Словакия — 1 199 заболевших

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина может запретить въезд для граждан тех стран, где свирепствует коронавирус.


загрузка...

Похожие материалы

В Минкультуры объяснили, как религиозной общине перейти в поместную церковь

Таисия Слепцова

Радары возвращаются: В Украине снова введут скоростной контроль на дорогах

Таисия Слепцова

Из архива: конец кремлевского небожителя и хай-тек над Днепром (1953)

Таисия Слепцова

Добавить комментарий