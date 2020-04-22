Коронавирус в Украине и мире: ситуация по состоянию на утро 22 апреля
Согласно официальным данным, в Украине COVID-19 заболело уже 6 592 человек. Общее число заболевших в мире составляет 2 555 993.
Об этом передает «НБН«.
По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине число зараженных коронавирусом выросло к 6 592 (+ 467 за день). Число летальных случаев — 174 , число выздоровевших — 424.
Ситуация по регионам и в Киеве выглядит так:
- Винницкая область — 349
- Волынская область — 176
- Днепропетровская область — 150
- Донецкая область — 16
- Житомирская область — 287
- Закарпатская область — 218
- Запорожская область — 141
- Ивано-Франковская область — 589
- Кировоградская область — 251
- г. Киев — 989
- Киевская область — 390
- Львовская область — 274
- Луганская область — 26
- Николаевская область — 82
- Одесская область — 148
- Полтавская область — 116
- Ровенская область — 353
- Сумская область — 86
- Тернопольская область — 471
- Харьковская область — 82
- Херсонская область — 72
- Хмельницкая область — 54
- Черновицкая область — 1053
- Черкасская область — 206
- Черниговская область — 13
Пик заболеваемости в Украине прогнозируют на начало мая. Вчера в МОЗ уже заявили, что будут просить о продлении карантина до 12 мая, но вместе с тем обещают слегка смягчить те меры, которые действуют сейчас.
Что же касается ситуации с коронавирусом в мире, то на сегодняшний день зафиксировано уже более 2,5 млн случаев. За день было выявлено 73 437 новых заболевших.
Наиболее критической ситуация остается в:
- США — 819 175 заболевших, 45 343 смертей, 82 937 выздоровевших
- Испания — 204 178 заболевших, 21 282 смертей, 82 514 выздоровевших
- Италия — 183 957 заболевших, 24 648 смертей, 51 600 выздоровевших
- Франция — 158 050 заболевших, 20 796 смертей, 39 181 выздоровевших
- Германия — 148 453 заболевших, 5 086 смертей, 99 400 выздоровевших
- Великобритания — 129 044 заболевших, 17 337 смертей.
В странах, граничащих с Украиной, ситуация с COVID-19 такова:
- Россия — 52 763 заболевших
- Польша — 9 856 заболевших
- Румыния — 9 242 заболевших
- Беларусь — 6 723 заболевших
- Молдова — 2 614 заболевших
- Венгрия — 2 168 заболевших
- Словакия — 1 199 заболевших
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина может запретить въезд для граждан тех стран, где свирепствует коронавирус.