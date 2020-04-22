Коронавирус в Украине и мире: ситуация по состоянию на утро 22 апреля

Согласно официальным данным, в Украине COVID-19 заболело уже 6 592 человек. Общее число заболевших в мире составляет 2 555 993.

Об этом передает «НБН«.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине число зараженных коронавирусом выросло к 6 592 (+ 467 за день). Число летальных случаев — 174 , число выздоровевших — 424.

Ситуация по регионам и в Киеве выглядит так:

Винницкая область — 349

Волынская область — 176

Днепропетровская область — 150

Донецкая область — 16

Житомирская область — 287

Закарпатская область — 218

Запорожская область — 141

Ивано-Франковская область — 589

Кировоградская область — 251

г. Киев — 989

Киевская область — 390

Львовская область — 274

Луганская область — 26

Николаевская область — 82

Одесская область — 148

Полтавская область — 116

Ровенская область — 353

Сумская область — 86

Тернопольская область — 471

Харьковская область — 82

Херсонская область — 72

Хмельницкая область — 54

Черновицкая область — 1053

Черкасская область — 206

Черниговская область — 13

Пик заболеваемости в Украине прогнозируют на начало мая. Вчера в МОЗ уже заявили, что будут просить о продлении карантина до 12 мая, но вместе с тем обещают слегка смягчить те меры, которые действуют сейчас.

Что же касается ситуации с коронавирусом в мире, то на сегодняшний день зафиксировано уже более 2,5 млн случаев. За день было выявлено 73 437 новых заболевших.

Наиболее критической ситуация остается в:

США — 819 175 заболевших, 45 343 смертей, 82 937 выздоровевших

Испания — 204 178 заболевших, 21 282 смертей, 82 514 выздоровевших

Италия — 183 957 заболевших, 24 648 смертей, 51 600 выздоровевших

Франция — 158 050 заболевших, 20 796 смертей, 39 181 выздоровевших

Германия — 148 453 заболевших, 5 086 смертей, 99 400 выздоровевших

Великобритания — 129 044 заболевших, 17 337 смертей.

В странах, граничащих с Украиной, ситуация с COVID-19 такова:

Россия — 52 763 заболевших

Польша — 9 856 заболевших

Румыния — 9 242 заболевших

Беларусь — 6 723 заболевших

Молдова — 2 614 заболевших

Венгрия — 2 168 заболевших

Словакия — 1 199 заболевших

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина может запретить въезд для граждан тех стран, где свирепствует коронавирус.