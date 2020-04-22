Коронавирус показал, чего стоит медицинская реформа — Зеленский

Президент Владимир Зеленский намерен изменить подход к медреформе, поскольку считает ее неудовлетворительной.

Об этом глава государства Владимир Зеленский отметил в фильме "Год Президента Зеленского".

"Мое впечатление: особенно коронавирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал, что больницы не готовы. Количество инфекционных больниц не готова к такому вызову. Заработная плата, условия наших врачей, в которых они работают, где нет ремонта в больницах уже много лет, и заработная плата врачей очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет", — сказал Зеленский.

По его словам, заявления некоторых чиновников о готовности системы здравоохранения к коронавирусу оказались ложью.

"Все нам говорили, что" будьте спокойны, у нас есть запас, у нас есть маски, их миллионы на складах, у нас три тысячи работающих ИВЛ, у нас десятки лабораторий для проверки тестов". Ну так я вам скажу, что у нас было пять неработающих лабораторий. Сейчас работают 35. У нас ИВЛ более или менее работающих не было даже тысячи. На страну, где 40 миллионов", — добавил он.

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Зеленский убежден, что нужны перемены.

"Поэтому когда большими буквами пишем на плакате: "Вот она, вторая очередь медицинской реформы", мы видим, что после коронавируса нужно полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас есть. Кроме медиков прекрасных и одних из лучших в мире, ничего нет. Вот и вся медицинская реформа", — сказал Зеленский.

По материалам: ukrinform.ru