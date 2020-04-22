Курс валют на 22 апреля 2020 года: НБУ оставил гривну на уровне прошлого банковского дня

Важное Общество
Ник Петров0

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 22 апреля 2020 года. Доллар и евро фактически остались на прежнем уровне.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 22 апреля 2020.
Ситуация на валютном рынке по сравнению с прошлым днем не изменилась. Фото: 24tv.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 22 апреля 2020 года. Один американский доллар остается на уровне прошлого банковского дня и стоит 27,08 гривен. Евро подешевел на 7 копеек и стоит сегодня 29,35 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 22 апреля:

1 доллар США стоит 27,0815 гривен;

1 евро – 29,3577 гривен;

1 российский рубль – 0,3516 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 26,9 — 27,0 гривны за 1 доллар, продажа 27,3 – 27,4 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 21 апреля 2020 года.


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