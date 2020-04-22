Курс валют на 22 апреля 2020 года: НБУ оставил гривну на уровне прошлого банковского дня

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 22 апреля 2020 года. Доллар и евро фактически остались на прежнем уровне.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 22 апреля 2020 года. Один американский доллар остается на уровне прошлого банковского дня и стоит 27,08 гривен. Евро подешевел на 7 копеек и стоит сегодня 29,35 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 22 апреля:

1 доллар США стоит 27,0815 гривен;

1 евро – 29,3577 гривен;

1 российский рубль – 0,3516 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 26,9 — 27,0 гривны за 1 доллар, продажа 27,3 – 27,4 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 21 апреля 2020 года.