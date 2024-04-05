О том, что чаще всего преступники выпускали «в тираж» только банкноты старых образцов и лишь определенных номиналов, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального банка Украины (НБУ).

В частности, больше всего было выведено из оборота рынка налички нашей страны:

200-гривневых банкнот;

500-гривневых банкнот;

100-гривневых банкнот.

Именно на вышеописанные номиналы «устаревшего формата» приходится 93 процентов от всего объема фальшивых гривневых купюр. При этом, новые образцы национальной валюты подделывали не так часто — доля изъятых средств составила не более 18 процентов: на 1 млн действительных обновленных банкнот выпадало около 0,4 «фальшивки».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ сообщали, когда может начаться следующий этап смягчения валютных ограничений в Украине.