О том, что чаще всего преступники выпускали «в тираж» только банкноты старых образцов и лишь определенных номиналов, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального банка Украины (НБУ).
В частности, больше всего было выведено из оборота рынка налички нашей страны:
- 200-гривневых банкнот;
- 500-гривневых банкнот;
- 100-гривневых банкнот.
Именно на вышеописанные номиналы «устаревшего формата» приходится 93 процентов от всего объема фальшивых гривневых купюр. При этом, новые образцы национальной валюты подделывали не так часто — доля изъятых средств составила не более 18 процентов: на 1 млн действительных обновленных банкнот выпадало около 0,4 «фальшивки».
Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ сообщали, когда может начаться следующий этап смягчения валютных ограничений в Украине.
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