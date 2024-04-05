О том, что обстановка на внутреннем валютном рынке страны остается полностью контролируемой, а все подобные ранние колебания курса валют — «зашли» в умеренные рамки, пишет «НБН», ссылаясь на «Макроэкономический и монетарный обзор за апрель 2024 года», опубликованный на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).

По мнению аналитиков банка-регулятора, мартовские «ценовые рекорды» доллара, были вызваны:

оживлением весенне-полевых работ и одновременным ростом спроса на иностранную валюту со стороны компаний-импортеров удобрений, гербицидов и инсектицидов;

повышением потребности в импортировании электричества из-за масштабных атак РФ на энергосферу страны;

активизацией оттока средств из госбюджета после поступления больших объемов международной финпомощи во второй половине прошлого месяца;

завершением периода отчислений годовых/ежеквартальных налогов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ сообщали, когда может начаться следующий этап смягчения валютных ограничений в Украине.