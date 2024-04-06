О том, как показатели мартовского индекса инфляции приведены в «Макроэкономическом и монетарном обзоре за апрель 2024 года», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).

В соответствии с оценками банка-регулятора, в первый месяц весны, скорость инфляции в Украине продолжила замедляться, упав до общегодового показателя в 3,5 процента: более низкими идентичные показатели были лишь в октябре 2020 года, — в 2,6 процента.

Обновленные графики, подтверждающие фактически рекордное падение индекса инфляции в стране, выглядят нижеуказанным образом:

Фото — bank.gov.ua

Фото — bank.gov.ua

В частности, помимо ряда продуктов питания, украинцам стали доступнее некоторые услуги и товары, например, обувь и одежда. Также, вследствие высокой степени конкуренции в теневом секторе экономики, спиртосодержащие напитки и табачные изделия дорожали несколько медленнее, чем прогнозировалось ранее.

Ранее мы писали о том, что в НБУ объясняли причины ослабления гривны и увеличения курса доллара в марте.