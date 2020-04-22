Не справился с управлением – информационный ресурс сообщил о том, что сын «главаря ЛНР» Пасечника попал в ДТП

Подконтрольный оккупантам «ЛНР» информационный ресурс «Республиканский» сообщил о том, что сын главаря «республики» Леонида Пасечника попал в ДТП. Информационный ресурс пишет, что сын Пасечника «не справился с управлением», и к тому же сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Информационный ресурс «Республиканский» сообщил, что сын главаря так называемой «ЛНР» Пасечника, попал в ДТП. По информации автора поста, сын Пасечника якобы не справился с управлением. Кроме того, по информации ресурса, сын главаря непризнанной республики в момент, когда сел за руль автомобиля, находился в нетрезвом состоянии.

По информации ресурса, сын Пасечника жив. Но подробностей о состоянии его здоровья ресурс не сообщает.

Автор поста призвал СМИ не спекулировать на этой теме и посочувствовать семье Пасечников. А главарю «ЛНР», автор поста посоветовал рассказать сыну о вреде алкоголя для здоровья, а также повторить с ним ПДД.

«Не справившись с управлением, сын главы республики попал в ДТП. На теме не спекулируем, посочувствуем семье, примите соболезнования, пожелаем лишь скорейшего выздоровления и посоветуем больше не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Леонид Иванович, прочтите сыну лекцию о вреде алкоголизма и повторите ПДД», — пишет автор поста.

Стоить отметить, что официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее мы сообщали, что врач одной из больниц «ЛНР» рассказал о ситуации с коронавирусом в «республике».