Как информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт ФК «Ужгород», по пути на матч, менеджерский и тренерский составы угодили в малоприятное дорожно-транспортное происшествие, не доехав 100 километров до Житомира, где должны были встретиться с коллегами из «Полесья-2».

Как стало известно, травмы средней степени тяжести у: ключевого наставника Яромира Лободы, тренера Роберта Смокоровского и командного врача Владимира Червиняка (госпитализированы в ближайшее медучреждение). Несколько меньше травмированы: физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов.

При этом, автотранспортное средство, в котором перемещался руководящий и тренерский составы клуба, получило значительные повреждения, и, судя по всему, не подлежит восстановлению.

Таким образом, сегодня ФК «Ужгород» в весьма урезанном составе все же выйдет на поле стадиона, и, вопреки описанным проблемам, показать свой твердый характер.

Фото — instagram.com/fc_uzhhorod/

Фото — instagram.com/fc_uzhhorod/

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