Telegram-канал «Крымский ветер резерв» утром 20 декабря сообщил, что во временно захваченном Севастополе на Балаклавском шоссе российские «освободители» спровоцировали ДТП – их «Урал» снес 5 легковых авто и грузовик, которые остановились на красный свет светофора, пишет издание «НБН».

Фото – t.me/VentdeCrimee

Паблик показал момент удара военного грузовика по машинам и обнародовал фотографии последствий аварии возле ТЦ Domino. По предварительной информации, у «Урала» захватчиков отказали тормоза. ДТП обошлось без пострадавших, машины получили механические повреждения.

Фото – t.me/VentdeCrimee

Фото – t.me/VentdeCrimee

При этом «власти» Севастополя пытаются скрыть, что аварию спровоцировал именно военный грузовик оккупантов. В «полиции» заявляют, что 32-летний водитель «Урала» неправильно выбрал скорость движения и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, поэтому столкнулся с ними.

Напомним, утром 20 декабря во временно захваченном Донецке прогремели взрывы. Украинский журналист Дмитрий Казанский утверждает, что был нанесен удар по зданию «МГБ ДНР», которое использует ФСБ России.