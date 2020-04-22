Стыдно ходить на работу – врач одной из больниц «ЛНР» рассказал о ситуации с коронавирусом в «республике»

Врач одной из больниц так называемой «ЛНР» рассказал о ситуации с коронавирусом в «республике». По его словам, в больницу поступает много людей с признаками ОРВИ, но тесты на коронавирус им не делают.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Врач одной из больниц «ЛНР» рассказал об эпидемиологической ситуации в оккупированном Луганске. По его словам, ежедневно в больницу, где он работает, поступает до 10 пациентов с признаками ОРВИ, вот только тесты на коронавирус им никто не делает. По его словам, поступают даже пациенты с высокой температурой и сильной одышкой.

Кроме того, врач рассказал и о ситуации с обеспечением средствами индивидуальной защиты работников медицинских учреждений. По его словам, медики скорой помощи работают без защитных костюмов, а лично ему с начала эпидемии выдали только две марлевые повязки и только два маленьких флакона антисептика.

«Стыдно ходить на работу, больные приходят в респираторах, а я в самодельной маске», — сообщил медик.

С соцсетях информацией поделился и житель оккупированного Луганска Сергей. Он пишет, что отныне в «республике» штрафуют тех, кто ходит без маски.

«Если раньше к этому серьезно не относились, то сейчас все изменилось. Штраф от 100 до 500 рублей», — пишет Сергей.

По его словам, это не большая сумма, и она практически никого не пугает.

Кроме того, местные жители пишут, что недавно в аптеках «республики» все-таки появились маски. Маску в «республике» можно купить 23 рубля.

Стоить отметить, что в «ЛНР» официально не ввели карантин. Жители Луганска пишут, что карантин, скорее всего, могут объявить с 1 мая.

Как известно, с 22 апреля «власти ЛНР» запретили жителям «республики» навещать больных в стационарах и посещать кладбища.

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