Поминальные дни из-за карантина перенесли на 6 июня — ПЦУ

Поминальные дни в этом году из-за карантина переносятся на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня).

Об этом напоминает Православная церковь Украины в Facebook.

"Карантин несколько меняет то, как мы отмечаем праздники и дни памяти, однако их сущность остается неизменной. Уже через неделю начинаются поминальные дни, когда мы разделяем радость Христова Воскресения с родными, отошедших в жизнь вечную. Однако в этом году в свя связи с карантином мы сможем посетить места вечного упокоения наших родных на кладбище несколько позже — на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года) ", — говорится в сообщении.

В ПЦУ отмечают, что смысл поминальных дней после Пасхи заключается не в пикниках на могилах (что противоречит духу поминальных дней), а в усиленной молитве за близких.

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Как сообщал Укринформ, правительство с 6 апреля ввело дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты — респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Запрещено перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок.

По материалам: ukrinform.ru