Правительство будет регулировать цены на ряд социально важных товаров и лекарств: список

На заседании Кабинета министров было принято решение о государственной регулировке цен товары, продукты и лекарства социального значения.

Такой новостью у себя в Telegram-канале поделился нардеп Алексей Гончаренко, пишет «НБН«.

Так, среди продуктов, которые относятся к социально важным, относятся:

гречка

сахар-песок

мука

макароны (украинского производства)

молоко пастеризованное (в пакете; 2,5% жирности)

ржано-пшеничный хлеб

куриные яйца категории С1

куриная тушка

вода без газа

сливочное масло (жирность 72,5%)

Лекарства для предотвращения распространения коронавируса:

Paracetamol

Azithromycin

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

Ampicillin

Amoxicillin

Ce fi riaxone

Moxi fl oxacin

Антисептики и средства для дезинфекции:

хлоргексин

этанол

повидон йода

спиртосодержащие средства для дезинфекции рук

хлоросодержащие и другие средства для дезинфекции поверхностей

хлороксиленол

карманный спиртосодержащий антисептик

дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи

моечно-дезинфицируюющие средства для стирки

моечно-дезинфицируюющие средства для инструментов и оборудования

гидроксихлорохин

фавипиравир

ремдесивир

Средства индивидуальной защиты:

одноразовые медицинские шапочки, маски, халаты, бахилы

костюм/комбинезон биологической защиты

водонепроницаемые лабораторные костюмы

перчатки (медицинские стерильные/нестерильные; нитриловые; латексные; кольчужные)

полнолицые маски/полумаски

защитный щиток

защитные очки

респираторы FFP2/FFP3

медицинский фартук

резиновые сапоги

водонепроницаемый прорезиненный медицинский фартук

медицинская марля

защитная полумаска

фильтры для полнолицых масок и полумасок

Напомним, ранее мы писали, что карантин в Украине продлили до 11 мая.