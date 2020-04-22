Правительство будет регулировать цены на ряд социально важных товаров и лекарств: список
На заседании Кабинета министров было принято решение о государственной регулировке цен товары, продукты и лекарства социального значения.
Такой новостью у себя в Telegram-канале поделился нардеп Алексей Гончаренко, пишет «НБН«.
Так, среди продуктов, которые относятся к социально важным, относятся:
- гречка
- сахар-песок
- мука
- макароны (украинского производства)
- молоко пастеризованное (в пакете; 2,5% жирности)
- ржано-пшеничный хлеб
- куриные яйца категории С1
- куриная тушка
- вода без газа
- сливочное масло (жирность 72,5%)
Лекарства для предотвращения распространения коронавируса:
- Paracetamol
- Azithromycin
- Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
- Ampicillin
- Amoxicillin
- Ce fi riaxone
- Moxi fl oxacin
Антисептики и средства для дезинфекции:
- хлоргексин
- этанол
- повидон йода
- спиртосодержащие средства для дезинфекции рук
- хлоросодержащие и другие средства для дезинфекции поверхностей
- хлороксиленол
- карманный спиртосодержащий антисептик
- дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи
- моечно-дезинфицируюющие средства для стирки
- моечно-дезинфицируюющие средства для инструментов и оборудования
- гидроксихлорохин
- фавипиравир
- ремдесивир
Средства индивидуальной защиты:
- одноразовые медицинские шапочки, маски, халаты, бахилы
- костюм/комбинезон биологической защиты
- водонепроницаемые лабораторные костюмы
- перчатки (медицинские стерильные/нестерильные; нитриловые; латексные; кольчужные)
- полнолицые маски/полумаски
- защитный щиток
- защитные очки
- респираторы FFP2/FFP3
- медицинский фартук
- резиновые сапоги
- водонепроницаемый прорезиненный медицинский фартук
- медицинская марля
- защитная полумаска
- фильтры для полнолицых масок и полумасок
Напомним, ранее мы писали, что карантин в Украине продлили до 11 мая.
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