Правительство будет регулировать цены на ряд социально важных товаров и лекарств: список

Важное Общество
Христина Качоровська0
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На заседании Кабинета министров было принято решение о государственной регулировке цен товары, продукты и лекарства социального значения.

Магазин
Магазин. Фото — cxid.info

Такой новостью у себя в Telegram-канале поделился нардеп Алексей Гончаренко, пишет «НБН«.

Так, среди продуктов, которые относятся к социально важным, относятся:

  • гречка
  • сахар-песок
  • мука
  • макароны (украинского производства)
  • молоко пастеризованное (в пакете; 2,5% жирности)
  • ржано-пшеничный хлеб
  • куриные яйца категории С1
  • куриная тушка
  • вода без газа
  • сливочное масло (жирность 72,5%)

Лекарства для предотвращения распространения коронавируса:

  • Paracetamol
  • Azithromycin
  • Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
  • Ampicillin
  • Amoxicillin
  • Ce fi riaxone
  • Moxi fl oxacin

Антисептики и средства для дезинфекции:

  • хлоргексин
  • этанол
  • повидон йода
  • спиртосодержащие средства для дезинфекции рук
  • хлоросодержащие и другие средства для дезинфекции поверхностей
  • хлороксиленол
  • карманный спиртосодержащий антисептик
  • дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи
  • моечно-дезинфицируюющие средства для стирки
  • моечно-дезинфицируюющие средства для инструментов и оборудования
  • гидроксихлорохин
  • фавипиравир
  • ремдесивир

Средства индивидуальной защиты:

  • одноразовые медицинские шапочки, маски, халаты, бахилы
  • костюм/комбинезон биологической защиты
  • водонепроницаемые лабораторные костюмы
  • перчатки (медицинские стерильные/нестерильные; нитриловые; латексные; кольчужные)
  • полнолицые маски/полумаски
  • защитный щиток
  • защитные очки
  • респираторы FFP2/FFP3
  • медицинский фартук
  • резиновые сапоги
  • водонепроницаемый прорезиненный медицинский фартук
  • медицинская марля
  • защитная полумаска
  • фильтры для полнолицых масок и полумасок

Напомним, ранее мы писали, что карантин в Украине продлили до 11 мая.


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