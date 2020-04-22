Разгон Майдана: дела двух чиновников МВД Киева передали в суд

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух бывших заместителей начальников управлений ГУ МВД в городе Киеве, обвиняемых в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.

Об этом сообщает пресс-служба бюро в Telegram.

"В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего заместителя начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве и бывшего заместителя начальника управления — начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве", — говорится в сообщении.

Экс-правоохранители обвиняются в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан (ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

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Следствие установило, что 30 ноября 2013 года правоохранители во исполнение преступного приказа организовали и обеспечили незаконное препятствование проведению собрания граждан. В результате таких действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" вытеснили около 300 участников митинга от монумента Незалежности и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляли следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, процессуальное руководство — прокуроры Офиса генерального прокурора.

По материалам: ukrinform.ru