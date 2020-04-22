<img class="aligncenter" title="Степанов поблагодарил фельдшера из Ровенской области за её работу » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/e2f6cba994c6b84fb7e953d0d11a0773.jpg» alt=»Степанов поблагодарил фельдшера из Ровенской области за её работу» width=»100%» />

Министр здравоохранения Максим Степанов поблагодарил фельдшера Ларису из Ровенской области за её работу.

Об этом глава Минздрава написал в Facebook.

"Современные герои – наши медработники. Не устаю вас благодарить. Госпожа Лариса, здоровья и вдохновения! Против таких воинов у коронавируса нет шансов", — отметил Степанов.

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Общение происходило в формате видеовызова. Во время звонка члены коллектива Сарненской станции экстренной медицинской помощи, находящиеся рядом, пригласили министра в гости.

"В гости загляну непременно", — пообещал Степанов.

Как сообщалось, ранее Министерство здравоохранения запустило социальную кампанию "Поддерживаю врачей".

По материалам: ukrinform.ru