Страховка, штрафы и налоги: какие услуги планируют добавить в «Дію»

В ближайшее время в мобильном приложении "Дія" будет запущена возможность цифровой страховки авто, оплаты штрафов, подачи отчетов и уплаты налогов ФЛП, замены водительского удостоверения и тому подобное.

Об этом заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации цифрового ID-паспорта и биометрического загранпаспорта гражданина в "Дії", сообщает корреспондент Укринформа.

"Что нас ждет в ближайшее время? Мы в самом приложении запускаем страховку на авто… доставку и оплату штрафов, подачу отчетов и уплаты налогов для ФЛП, замену водительского удостоверения, электронную подпись", — сказал чиновник.

Кроме того, министр сообщил, что на Едином государственном веб-портале электронных услуг планируется запустить регистрацию статуса безработного, подачу заявок в вузы и тому подобное.

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"Многие услуги тестируются, и многие услуги мы в ближайшее время запустим", — отметил Федоров.

Как сообщалось, в среду состоялась презентация внедрена цифрового ID-паспорта и биометрического загранпаспорта гражданина Украины в мобильном приложении "Дія".

По материалам: ukrinform.ru