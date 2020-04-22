Суд просят запретить и.о. директора ГБР Соколову издавать приказы

Окружной административный суд города Киева просят запретить исполняющему обязанности директора Госбюро расследований Александру Соколову издавать приказы и распоряжения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Истцом по административному делу о запрете Александру Соколову исполнять обязанности директора ГБР было подано в Окружной административный суд города Киева заявление об обеспечении иска. В частности, Ростислав Попович просит суд запретить и. о. директора ГБР Александру Соколову издавать в пределах полномочий приказы и распоряжения, обязательные для выполнения работниками Государственного бюро расследований, до вступления в законную силу в решении», — говорится в сообщении.

В суде напоминают, что это административное дело суд рассматривает по правилам упрощенного искового производства — без проведения судебного заседания и вызова участников дела.

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Согласно п. 2 ст. 150 Кодекса административного судопроизводства Украины, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела, отмечают в ОАСК.

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску о запрете Александру Соколову исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований.

17 марта Александр Соколов стал и. о. директора Государственного бюро расследований в связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

По материалам: ukrinform.ru