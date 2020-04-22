В Национальном художественном музее прокомментировали ослабление карантина

Национальный художественный музей Украины был бы рад принять посетителей, но есть ряд проблем, главная из которых — транспортная – как добраться до музея его работникам, а также посетителям.

Об этом заявила в комментарии Укринформу генеральный директор НХМУ Юлия Литвинец.

«Мы готовы были бы открыться и принять посетителей. Но есть логистика и есть целесообразность. Первое, это проще было бы сделать, когда транспорт станет доступным», — сказала Литвинец.

Она отметила, что сотрудники будут иметь проблему, чтобы добраться на работу, поскольку кое-кто живет за пределами Киева, и для них это очень сложно, а те, кто в городе, не имеют пропусков.

«Пропуск на время карантина дали всего один на музей. Да, в музее каждый день есть дежурные, но их один-два-три, не больше. А как обеспечить приезд на работу более сотни сотрудников, даже если нам выдадут 106 пропусков? К тому же они займут места врачей в транспорте. Это уже нецелесообразно», — считает директор музея.

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По ее словам, еще одна проблема — обеспечение сотрудников масками и дезинфекция помещений.

«Мы успели перед закрытием на карантин закупить моющие и дезинфицирующие средства, но масок у нас нет. К тому же надо учесть, что в день каждому нужно 6 масок, чтобы менять их каждые два часа… Очевидно, что для музея это проблема. Далее – дезинфекция помещения. Я себе представляю, что на час-два музей для этого закрывается, потому что он немаленький, и в 20 минут мы не уложимся», — поделилась Литвинец.

Кроме того, отметила директор, надо понять, насколько оправдано открытие музея, учитывая количество посетителей.

«Если город закрыт, кто будет нас посещать? Реально это могут быть люди, которым нетрудно добраться пешком. То есть мы становимся каким-то локальным центром для местных жителей. Причем мы помним, что ходим по двое, по трое… И много людей сразу в помещение не пригласишь. Поэтому я против, чтобы это делалось сейчас. К тому же 90 процентов наших смотрителей — люди, которым 60+. То есть они в категории риска, и их надо беречь. А они окажутся на первой линии, которая сразу подвергается опасности», — отметила руководитель НХМУ.

Она добавила, что в данном случае мы ориентируемся на опыт Германии, Австрии, но там, вероятно, не так жестко перекрывали движение транспорта, и люди могли легче передвигаться. А это — серьезный аргумент.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, на ближайшем заседании правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении карантина до 12 мая. Будет предложено соответствующее смягчение карантинных мероприятий. В частности, планируется разрешить прогулки по паркам, посещение музеев и библиотек, но с соблюдением карантинных ограничений — дистанции, со средствами индивидуальной защиты, термоскрининга на входе в учреждение.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 22 апреля в Украине лабораторно подтверждено 6 592 случая заболевания COVID-19, за сутки заболели 467 человек.

По материалам: ukrinform.ru