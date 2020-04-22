В Украине коронавирус обнаружили у 1245 медиков

За сутки COVID-19 заболело 107 медработников, всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена у 1245 медработников.

Об этом во время брифинга 22 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

“За все время пандемии в Украине заболело 6 592 человека, из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников”, — сказал Степанов.

Читайте также: Степанов рассказал, как карантин повлиял на работу медучреждений

Так, за последние сутки COVID-19 подтверждено у 32 детей и 107 медицинских работников.

За минувшие сутки в больницы госпитализировано 90 человек, зафиксировано 13 летальных случаев, 57 пациентов выздоровели, в том числе 9 детей.

По материалам: ukrinform.ru