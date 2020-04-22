В Украине коронавирус обнаружили у 1245 медиков
За сутки COVID-19 заболело 107 медработников, всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена у 1245 медработников.
Об этом во время брифинга 22 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.
“За все время пандемии в Украине заболело 6 592 человека, из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников”, — сказал Степанов.
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Так, за последние сутки COVID-19 подтверждено у 32 детей и 107 медицинских работников.
За минувшие сутки в больницы госпитализировано 90 человек, зафиксировано 13 летальных случаев, 57 пациентов выздоровели, в том числе 9 детей.
По материалам: ukrinform.ru