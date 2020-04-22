Война на Донбассе: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины

Согласно данным от штаба ООС, в течение вторника 21 апреля, пророссийские террористы семь раз обстреляли позиции ВСУ на фронте.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на утреннею сводку от ООС.

Как подчеркнули в штабе, противник, во время обстрелов, снова пользовался запрещенным «минском» оружием. В частности, речь идет о минометах, гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и ином стрелковом оружии.

Вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку Авдеевки (два раза), Старогнатовки, Красногоровки, Крымского, Новотошкивского, Луганского.

К счастью, после обстрелов противника никто из украинских защитников не пострадал.

На все провокации боевиков ОРДЛО украинские военные открывали ответный огонь, заставляю противника придерживаться режима тишины. Впоследствии ответного обстрела ВСУ уничтожили двух террористов.

Среди бойцов ООС на Донбассе не зафиксировано случаев коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 20 апреля.