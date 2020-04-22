<img class="aligncenter" title="Украина — в мировом ТОП-10 по внедрению цифровых водительских документов » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/7ab617bc680dd5e698b782577ab1951f.jpg» alt=»Украина — в мировом ТОП-10 по внедрению цифровых водительских документов» width=»100%» />

Украина является четвертой в Европе и десятой в мире по уровню внедрения цифровых водительских документов.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время онлайн-презентации цифровых паспортов в "Дії", сообщает корреспондент Укринформа.

"За этот период (с момента старта работы приложения "Дія"- прим.) граждане стали привыкать к тому, как пользоваться электронными услугами. Полиция также освоила эту технологию. Таким образом мы подтвердили свою заявку: Украина 4-ая в Европе и 10-я в мире по уровню внедрения цифровых водительских документов", — отметил Аваков.

Министр напомнил, что в феврале стартовал проект "Цифровой образ документов" в едином приложении "Дія" — и за первые два месяца само приложение загрузили более 2,3 млн украинцев.

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Аваков также добавил, что в целом в приложении "Дія" было сгенерировано около миллиона электронных удостоверений водителя и более 700 тысяч техпаспортов.

"Были случаи, когда у нас не находила автоматическая система техпаспорт или удостоверение. Поэтому мы сделали сервисную службу вместе с Минцифры, и 75 тысяч документов после этого были добавлены в электронные сервисы", — добавил Аваков.

Как сообщалось, бренд и концепция приложения "Дія" были представлены 27 сентября 2019 года в Киеве. Именно тогда его анонсировали как приложение и портал, который объединит в едином электронном окне все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

В декабре 2019 года тестовый доступ к приложению открыли для 5 тысяч украинцев, подавших заявки.

Приложение "Дія" можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит с помощью технологии BankID через систему Национального банка и ПриватБанка.

Действие работает как при наличии интернета, так и в офлайн-режиме.

По материалам: ukrinform.ru