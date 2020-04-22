За рубежом от Covid-19 лечатся более 150 украинцев, большинство — в Италии

В данный момент в других странах от коронавирусной инфекции лечится 151 гражданин Украины, в том числе 121 — в Италии.

Об этом в Facebook сообщает МИД.

54 гражданина Украины за рубежом уже выздоровели от Covid-19, семеро скончались.

В целом, отмечают в МИД, в рамках системы "Защита" за помощью в зарубежные дипломатические учреждения обратились 16 403 наших соотечественников.

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Как сообщал Укринформ, в мире зафиксировано почти 2,5 млн случаев заражений Covid-19, из них более 170 тысяч – летальные.

По материалам: ukrinform.ru