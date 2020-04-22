Зеленский: Семья научилась жить, когда рядом всегда есть охрана

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его семья понимает важность его должности, поэтому привыкла жить в таких условиях.

Об этом глава государства Владимир Зеленский говорит в фильме "Год президента Зеленского".

«Это не только ответственная страница моей жизни, это важная страница жизни нашей семьи. Есть какой-то дискомфорт – научиться жить, когда рядом всегда есть охрана. Ты не можешь найти время, чтобы побыть в одиночестве, как любой человек», — сказал Зеленский.

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Президент отметил, что очень хотел бы, чтобы члены его семьи имели возможность побыть наедине со своими мыслями, мечтами, нормально пообщаться со своими одноклассниками или друзьями.

Зеленский также сказал, что долгое время не имел выходных, но понимает, что его работа сейчас стране крайне необходима.

По материалам: ukrinform.ru