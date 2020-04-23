Апелляцию на круглосуточный домашний арест Чорновол рассмотрят 24 апреля

Общество
Таисия Слепцова0

Апелляцию на круглосуточный домашний арест Чорновол рассмотрят 24 апреля

Киевский апелляционный суд проведет судебное заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол в виде домашнего ареста 24 апреля.

Об этом информирует пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на постановление Печерского районного суда города Киева от 16 апреля 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемой Ч., назначено на 24 апреля 2020 года (12 час. 00 мин)", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 10 апреля в доме Чорновол сотрудники ГБР провели обыск. Впоследствии ГБР проинформировало, что Чорновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Татьяны Чорновол жаждой мести.

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16 апреля Печерский суд избрал Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

По материалам: ukrinform.ru


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