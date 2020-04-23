Апелляцию на круглосуточный домашний арест Чорновол рассмотрят 24 апреля

Киевский апелляционный суд проведет судебное заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол в виде домашнего ареста 24 апреля.

Об этом информирует пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на постановление Печерского районного суда города Киева от 16 апреля 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемой Ч., назначено на 24 апреля 2020 года (12 час. 00 мин)", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 10 апреля в доме Чорновол сотрудники ГБР провели обыск. Впоследствии ГБР проинформировало, что Чорновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Татьяны Чорновол жаждой мести.

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16 апреля Печерский суд избрал Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

По материалам: ukrinform.ru