Борьба с безработицей по-украински: премьер предлагает выход

Правительство позаботится, чтобы безработные украинцы смогли быстро найти простую работу на зарплату в 6-8 тысяч гривень. Насколько это реалистично?

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил о планах трудоустроить около 500 тысяч безработных украинцев в ближайшее время. Идея в том, чтобы максимально привлечь к работам на строительстве объектов инфраструктуры и общественных работах по обустройству городов и сел с выплатой минимальных средств на проживание. Мол, таким образом и населенные пункты благоустроим, и население от нищеты спасем. По расчетам премьера, такие “быстрые” рабочие места дадут возможность получать 6000-8000 тысяч грн на одного работающего, и это позволит семьям продержаться на плаву в трудные времена.

Логика в этом есть. Вот только с заявленными объемами могут возникнуть проблемы – всем ли такой работы хватит? И все ли на нее согласятся? Укринформ продолжает серию публикаций о проблеме безработицы во время эпидемии коронавируса. В первой части шла речь об антикризисных изменениях в процессе регистрации и оказании помощи безработным (см. – ТУТ), во второй – о механизме частичной безработице (см. – ТУТ). В третий мы рассматривали возможные стратегии выхода из кризиса – (см. – ТУТ). Сегодня мы анализируем реалистичность конкретных предложений правительства.

Трудоустройство будет быстрым и, к сожалению, недорогим

На сегодня в Украине официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако по расчетам Кабмина, в стране более 2 миллионов людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках (по сути, это скрытая безработица). Понятно, что такое количество людей, которые остались без средств к существованию – серьезный фактор социальной напряженности, бомба замедленного действия.

Обеспечить всех государственной помощью – не хватит никаких резервов. Выход – дать работу. Хоть какую-то, самую простую, но гарантированную. Правительство наконец вышло со своим видением и предложениями. В экономике в течение мая планируется создать 500 тысяч простых рабочих мест, которые бы дали возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений.

"То есть зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой, но продержаться. И это будет очень большое количество рабочих мест. Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом уберем в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Идея такая", – сказал премьер-министр.

Наибольшие надежды правительство, конечно, возлагает на возможности проекта "Большая стройка" – как на рабочие места непосредственно на задействованных в нем предприятиях, так и рабочие места в сопутствующих бизнесах, которые их обеспечивают. В правительстве такие рабочие места называют “быстрыми”.

“По нашим расчетам, это около 170 тысяч рабочих мест только в сфере дорожного строительства, которое будет уже в этом году. Конечно, там уже много людей работает, но, по расчетам дорожников, при вложенных 80 миллиардов гривень в эту сферу, понадобится дополнительно 20 тысяч рабочих. Это только в этой сфере, а еще около 150 тысяч в сопутствующих сферах”, – приводит расчеты Денис Шмыгаль.



Денис Шмыгаль / Фото: пресс-служба КМУ

При этом он честно признает, что работа по такому найму не будет высокооплачиваемой. И те, кто зарабатывал за границей тысячи евро, не сможет рассчитывать в этом случае на такой же уровень оплаты. Разве что высококвалифицированные специалисты, которым повезет найти отдельные выгодные предложения работодателей.

“Когда мы создавали эти быстрые рабочие места, мы не ставили себе целью соответствие заработков с рабочими местами в развитых странах Европы. Мы ставили себе задачу создать рабочие места для тех людей, которые ищут работу, чтобы минимально обеспечить себя и свою семью”, – пояснил премьер. И он обещает, что зарплата будет колебаться от 6 до 8 тысяч гривень.

Три причины, почему хорошие планы могут остаться «на бумаге»

Скепсиса в оценке этих правительственных планов хватает.

Во-первых, “быстрые” рабочие места, судя по всему, не будут требовать высокой квалификации. А, соответственно, и работодатель (тот же строительный подрядчик) не захочет платить “временному” работнику 1,5-2 минимальные зарплаты только потому, что так захотело правительство. У частных работодателей свои расчеты себестоимости и планы доходности бизнеса. Тем более на фоне многократного увеличения предложения рабочей силы рынок труда превращается в рынок работодателя – он получает преимущества. А значит, диктует условия.

Во-вторых, создание буквально в течение нескольких недель аж полумиллиона рабочих мест выглядит хоть и привлекательно в презентациях, но мало реалистично на практике. Даже те 85 миллиардов гривень, которые государство планирует выделить на дорожное строительство, не сразу “дойдут” до стадии строительных работ, открытия вакансий и первых зарплатных ведомостей. Разработка проектов и проведение тендеров занимают немалый промежуток времени. В 2019 году, напомним, на дорожное строительство планировалось потратить около 55 млрд грн, и не все деньги были использованы именно из-за неготовности документации и тендеров.

В-третьих, вспомним, что даже в благополучные экономические времена, когда в прошлом году отечественная экономика приросла на 3,2%, планы по созданию рабочих мест не превышали горизонт в 200 тысяч. А об 1 млн. рабочих мест вообще речь шла только в контексте ближайшей 5-летки.

Поэтому, рассчитывать на то, что проект “быстрые” рабочие места заработает сразу и настолько масштабно, как это заявлено, тяжеловато.

Выплаты по безработице – это как сбивать «температуру»



Элла Либанова

Однако, шаги, к которым прибегает правительство – стратегически верны, считает Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

“На мой взгляд, в борьбе с безработицей государство должно в первую очередь оказывать помощь бизнесу и в меньшей степени – прямую помощь людям. Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы запустить экономику, а не пытаться как можно дольше платить пособие по безработице. Образно говоря, есть методы лечения болезни, а есть методы сбивания температуры. Выплаты по безработице – это как раз сбивание температуры. Поддержка малого и среднего бизнеса, о которой уже заявил правительство – абсолютно нормальные и нужные шаги. Но на этом пути нельзя останавливаться”, – прокомментировала Укринформу Элла Либанова.

Первое, что с ее точки зрения, нужно было бы сделать – это помочь малым фермерам. Из-за закрытия продовольственных рынков они остались без сбыта, не имея где реализовывать свою продукцию, на которую есть стабильный спрос у значительной прослойки населения. Логистика с их привлечением к поставке супермаркетов, например, могла бы содействовать малым аграриям в выживании в условиях карантина. “Но в этом вопросе нужна непосредственная помощь государства, поскольку в торговых сетях есть свои крупные поставщики и поэтому мелкие поставщики им не очень интересны.

Если же мелким сельскохозяйственным производителям не помочь с выходом на «большую» торговлю, то государство должно позаботиться хотя бы о кредитах для них. Причем это должны быть краткосрочные и очень недорогие ресурсы, чтобы фермеры могли, как говорится, перекрутиться до лучших времен”, – отметила г-жа Либанова. (На момент публикации, правительство приняло изменения в “Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой поддержки развития фермерских хозяйств», которым предусмотрел различные виды господдержки кооперативам и фермерским хозяйствам. – Авт.).

Также финансовая помощь нужна малому бизнесу там, где он ориентирован не столько на местное население, как на туристические потоки (Закарпатье, Львовская область, юг Украины) – здесь в условиях карантина значительно меньше рабочих мест и возможностей для заработка.

“Правительство предлагает абсолютно нормальные идеи по занятости, например, в том же дорожном строительстве и различных общественных работах. Но для того, чтобы они заработали и были эффективными нужно предусмотреть несколько простых вещей, – отметила Элла Либанова. – Когда формируются требования к тендеру и заключается договор с подрядчиками на выполнение любых масштабных строительных работ, со стороны заказчика – то есть государства, должны быть прописаны четкие требования: рабочая сила и материалы исключительно украинские”. По ее словам, варианты возможны в менеджменте (если подрядчик – иностранная компания) и способах найма местного персонала – через открытый рынок труда через центры занятости. Все остальное – по сути протекционизм – на вынужденный шаг. Но в борьбе с безработицей власть может и обязана действовать решительно, поскольку сегодня это вопрос нашего выживания.

Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru