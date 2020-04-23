Цифровые биометрические паспорта и ID-карта уже в «Дії» — Зеленский

Цифровая ID-карта и биометрический загранпаспорт гражданина Украины уже доступны в мобильном приложении "Дія".

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в «Дії», сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы были десятые в мире, кто ввел цифровые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации. Теперь стали одними из первых, кто реализовал цифровые паспорта, и точно первые, кто предоставил им такие же юридические права, какие имеют пластиковые либо бумажные», — сказал Зеленский.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в «Дії», сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы были десятые в мире, кто ввел цифровые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации. Теперь стали одними из первых, кто реализовал цифровые паспорта, и точно первые, кто предоставил им такие же юридические права, какие имеют пластиковые либо бумажные», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что украинцы уже сегодня имеют возможность использовать паспорт в смартфоне для многих жизненных ситуаций — от предъявления полиции в условиях карантина до получения банковских либо государственных услуг.

В этом контексте Президент выразил надежду, что после завершения карантина цифровой паспорт станет неотъемлемой частью жизни для более чем 19.5 млн граждан Украины, которые сегодня имеют ID-карту или биометрический паспорт гражданина.

В свою очередь вице-премьер-министр -министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что на портале "Дія» уже можно онлайн получить 27 админуслуг.

"Сегодня мы представляем, я очень этим горжусь, электронные паспорта как заграничные, так и паспорта граждан Украины", — сказал Федоров.

Он напомнил, что уже есть возможность использовать в приложении "Дія" электронные студенческие билеты.

По материалам: ukrinform.ru