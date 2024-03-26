В интервью «ВВС Украина» бывший командующий армией США в Европе заявил, что российские НПЗ – законная цель для атак ВСУ. Ходжес надеется, что сообщения СМИ о призыве Вашингтона к Украине прекратить обстрелы этих предприятий являются неправдивыми, информирует «НБН».

По словам советника НАТО, в такие «рекомендации» США для Киева можно поверить, отметив, что это ужасные «советы» и украинская сторона должна их игнорировать.

Генерал обратил внимание на то, что соответствующие материалы журналистов появились после того, как ВС РФ начали наносить масштабные удары по гражданским объектам в Украине. Ходжес считает, что это ухудшает ситуацию.

Он добавил, что в Администрации Байдена до сих пор не определились, «какой должна быть развязка», Вашингтон не говорит, что хочет победы украинцев и не сосредотачивается на достижении этой цели.

Напомним, ранее в ОПУ прокомментировали заявления западных СМИ о призывах руководства США к Украине прекратить атаки на НПЗ в РФ.