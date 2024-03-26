В комментарии журналистам руководитель внешнеполитического ведомства признался, что он уже устал отвечать на вопрос о дальнобойных ракетах Taurus, которые правительство ФРГ отказывается передавать Украине, информирует «НБН» со ссылкой на американское издание Politico.

Министр отметил, что представители СМИ могут цитировать его слова. Однако, по словам дипломата, каждый раз, когда он отвечает на вопрос о предоставлении дальнобойного оружия Берлином, из столицы Германии поступают раздраженные комментарии.

Глава МИД предложил «оставить это им», отметив, что власти ФРГ сами загнали себя в эту ситуацию и должны искать выход.

Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц в последнее время неоднократно отказывался поставлять Украине Taurus. Кроме того, на прошлой неделе перед встречей в формате «Рамштайн» глава Минобороны ФРГ Борис Писториус также сделал заявление о предоставлении ВСУ дальнобойного оружия.