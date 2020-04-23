Дело Шеремета: полиция подтвердила обыски у Кузьменко

По месту жительства сожителя подозреваемой в деле по убийству журналиста Павла Шеремета, волонтера и врача Юлии Кузьменко сотрудники полиции проводят обыски.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

«В рамках расследования уголовного производства следователи Главного следственного управления (Нацполиции – ред.) проводят санкционированные судом следственные действия по месту проживания сожителя Юлии Кузьменко», — сказала Блищик.

Как сообщал Укринформ, адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил в четверг в Facebook, что с 6:20 утра проходят массовые обыски у подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлии Кузьменко и ее близких.

Читайте также: Дело Шеремета: рассмотрение апелляции на арест Кузьменко перенесли на 28 апреля

Как сообщалось, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. У Дугарь мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru