О том, что подобный «вброс» ФСБ рассчитан или на откровенных невежд, или на зомбированный российский социум, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Юсова, невозможно вообразить себе, что террористы могли проигнорировать два года полномасштабного вторжения РФ, и направиться в пограничные регионы, глобально насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами, и, естественно, военными, — в таком сценарии даже комментарии излишни.

Спикер ГУР МОУ добавил — обвинение ФСБ является ложью, попыткой притянуть «украинский след» со стороны кремлевского режима, чем все они, собственно, и занимаются с первых же минут произошедшего теракта. Кроме того, в ГУР пока решили воздержаться от комментариев, касающихся причастности ИГИЛ или прочих идентичных группировок к теракту в «Крокус Сити Холл».

Юсов акцентировал:

Конкретно это заявление и эта информация, конечно, это чушь.

Ранее мы писали о том, что в ЦПД разоблачали российское deepfake-заявление Данилова о «причастности Украины» к теракту в «Крокус Сити Холл».