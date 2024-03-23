О том, что причина подобного решения — военное положение в стране, пишет «НБН», ссылаясь официальную страницу «Ощадбанка».

В частности, с целью поддержки собственной клиентуры, находящейся в сложных обстоятельствах на фоне войны, «Ощадбанк» пролонгировал срок действия всех платежных карточек (проходит в автоматическом режиме, если сроки истекли с февраля 2022-го года), включая и те, что принадлежат внутренне перемещенных лицам, сразу до 30-го сентября 2024-го года.

Таким образом, до 30-го сентября текущего года, пенсионерам-переселенцам можно не проходить процедуру физической верификации, которая ранее была заявлена как обязательная. То есть, пожилые граждан до октября смогут беспрепятственно:

рассчитываться за товары в магазинах и супермаркетах;

снимать наличные средства в банкоматах;

оплачивать «коммуналку».

Ранее мы писали о том, что украинцы, ухаживающие за детьми, получат дополнительный стаж к пенсии.