Е-больничных в Украине до сих пор нет из-за технических проблем – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что электронные больничные в Украине не вводятся из-за технических проблем, возникших, в частности, в связи с распространением COVID-19.

Об этом он сказал на брифинге 23 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Проект электронного больничного — это совместная работа Министерства здравоохранения и Минсоцполитики. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом министров, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые, в том числе, возникли в связи с ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть соответствующие задержки по введению именно электронного больничного», — сказал Степанов.

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Как сообщал Укринформ, в Украине планировали ввести электронный больничный с 1 апреля 2020 года.

В начале марта 2020 года Кабинет министров принял постановление «Об особенностях ведения электронного реестра листов нетрудоспособности до обеспечения информационного взаимодействия электронного здравоохранения с электронным реестром листков нетрудоспособности», которым утвердил введение электронных больничных с 1 апреля.

По материалам: ukrinform.ru