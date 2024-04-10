В обращении к Дельфийскому экономическому форуму глава государства сообщил, что нашей стране необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны и боевая авиация, чтобы защититься от террора оккупантов, информирует «НБН».

По словам президента, если ВСУ получат несколько десятков систем ПВО и достаточное количество современных самолетов – у Украины не будет проблемы авиации и бомб «второй армии мира».

Также гарант подчеркнул, что Силам обороны необходима артиллерия. Это оружие поможет защитникам отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь в регионы, которые были оккупированы путинскими войсками.

Зеленский добавил, что помимо военной помощи нашей стране нужна справедливость в виде антироссийских санкций, конфискации активов Путина и отсутствия толерантности к дезинформации из Москвы. Глава государства объяснил, что такое давление на РФ не позволит Кремлю увеличивать военный потенциал страны-агрессора.

Ранее президент объяснил отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца передать дальнобойное оружие Taurus для ВСУ.