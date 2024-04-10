О том, что из-за очередных военных преступления армии Путина, на территории Харьковской области погиб 1 подросток и 2 женщины, а также ранены 4 мирных жителя, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Как стало известно, враги нанесли удар по поселку Липцы, практически разрушив помещения аптеки и магазина, и ранив 34-летнюю женщина. Кроме того, из-под завалов построек специалистам-спасателям удалось извлечь пострадавшего 16-летнего юношу, но у 14-летней девушки и еще 2 женщины оказались смертельные ранения.

Почти идентично оккупанты атаковали Волчанск, сбросив с FPV-беспилотника взрывчатку на автобус: мужчина 54 лет получил ранения. Также, позднее на Волчанск захватчики сбросили корректируемые авиабомбы (КАБы), повредив дома и хозпостройки, вследствие чего легкие телесные повреждения зафиксированы у мужчины, работающего охранником.

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал о непрекращающихся обстрелах Харькова 7 апреля.