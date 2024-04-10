О том, что Украина уже получила в марте 4,5 млрд евро от ЕС как промежуточное финансирование, и сейчас готовится выделение следующей части суммы, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Еврокомиссии.

Указанной программой предоставляются средства, необходимые обеспечения финансирования стабильного функционирования социальных сфер Украины, в частности, регулярной выплаты заработных плат, пенсионных пособий и оказания основных госуслуг, чтобы наша страна продолжила сосредотачивать усилия на победе в войне против РФ.

Однако, следующую часть такого предварительного финансирования, размеров в 1,5 млрд евро, Украина получит в апреле, если будет дана положительная оценка исполнению ранее согласованных критериев.

Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия сообщала время и место создания спецтрибунала для Путина.