Фонд «Деминициативы» опровергает фейк, что его пытается «купить» Банковая

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива опроверг сообщения о возможности обслуживания интересов любых политиков, в том числе Офиса Президента, в обмен на финансовую поддержку.

Об этом говорится в заявлении исполнительного директора Фонда «Демократические инициативы» Светланы Барбелюк, распространенном от имени его коллектива.

Она проинформировала, что 3 апреля ОО «Дом демократии» в своем англоязычном бюллетене «WEEK AT GLANCE. Key trends in Ukraine. Weekly overview. 3 April 2020, #13/20», который распространяется путем электронной рассылки, распространил информацию, которая не соответствует действительности и наносит ущерб репутации Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Барбелюк отметила, что при этом «Дом демократии» не делал никаких попыток связаться с Фондом, чтобы убедиться в действительности своих утверждений.

Она также подчеркнула, что поскольку в Фонде узнали об этой попытке дискредитации лишь 22 апреля, его коллектив вынужден максимально широко и в полном объеме официально опровергнуть информацию, подготовленную и разосланную ОО «Дом демократии».

В этом контексте исполнительный директор Фонда «Демократические инициативы» привела информацию в переводе с английского, которую распространил «Дом демократии».

«Руководство Офиса Президента хочет приобрести или финансировать один из самых респектабельных социологических центров — «Демократические инициативы». В марте после смерти председателя Фонда «Демократические инициативы» Ирины Бекешкиной Офис Президента начал искать выход на учредителей Фонда, чтобы предложить им сотрудничество и финансовую поддержку. Для Офиса Президента Зеленского очень важно иметь контролируемую социологическую компанию, которая будет показывать нормальные рейтинги власти, профессионально проводить фокус-группы и служить инструментом использования ресурсов партии, которые «Слуга народа» получает от государства в рамках государственного финансирования партий. Дополнительно Офису Президента известно, что Фонд «Демократические инициативы» испытывает серьезные финансовые трудности, как и большинство неправительственных организаций в Украине», — процитировала Барбелюк.

В опровержении этого сообщения она прежде всего отметила, что использование факта смерти Ирины Бекешкиной как повода для распространения слухов и лжи является примером отсутствия у команды «Дома демократии» каких-либо моральных предостережений и чувства гражданской солидарности, свойственной людям, которые долго и упорно строят гражданское общество, отстаивают ценности демократии и европейского выбора в Украине. Как подчеркнула Барбелюк, именно этот аморальный поступок заставил коллектив Фонда прибегнуть к максимальной огласке и осуждению таких действий.

«Во-вторых, мы ответственно утверждаем, что в случае обращения любой политической силы, бизнес-структуры, должностного лица органа государственной власти либо представительства иностранного государства к учредителям и/или членам команды Фонда с предложением обслуживать определенные интересы такое предложение будет решительно отвергнуто. Фонд «Демократические инициативы» никогда не будет жертвовать независимостью и профессиональной точкой зрения ради материальной либо политической выгоды», — отметила исполнительный директор.

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Она подчеркнула, что Фонд действительно является признанным аналитическим центром, способным самостоятельно и в партнерстве с другими структурами гражданского общества проводить исследования и адвокационные кампании.

«Наша цель — способствовать укреплению украинского государства и демократии. Об этом было известно всем президентским администрациям, начиная с 1992 года. Всегда, когда органы власти нуждались в нашем совете и поддержке, мы шли им навстречу, не нарушая принципов нашей независимости и объективности, не унижая и не унижаясь. И всегда отказывали, когда власть пренебрегала принципами верховенства права и национального суверенитета», — подчеркнула Барбелюк.

Она акцентировала, что Фонд работает прозрачно, достигает поставленных целей и имеет стабильную и прогнозируемую поддержку своих партнеров для осуществления программной деятельности. «Это, в частности, будет вскоре отражено в отчете Фонда, выход которого был отложен из-за карантина», — отметила исполнительный директор.

Наконец, коллектив Фонда «Демократические инициативы» обратился ко всем своим партнерам — общественным организациям, международным донорам, средствам массовой информации, гражданам Украины и всем, кто был дезинформирован через рассылку «Дома демократии», с просьбой не только принять к сведению позицию Фонда, но и сделать для себя соответствующие выводы о моральном и профессиональном уровне ОО «Дом демократии».

«По нашему глубокому убеждению, действия ОО «Дом демократии» не только подрывают доверие к «Демократическим инициативам», а и в целом дискредитируют и само понятие демократии, и ценности, присущие демократическому обществу», — резюмировали в Фонде «Деминициативы».

По материалам: ukrinform.ru