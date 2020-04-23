Холодницкий считает, что “громкие” приговоры ВАКС будут ко дню Конституции

Высший антикоррупционный суд может объявить приговоры по ряду уголовных дел ко Дню Конституции в случае, если карантин снимут 11 мая.

Такое мнение высказал в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в четверг, 23 апреля, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Есть дела, по которым мы можем ожидать приговоры, потому что мы там подходим к дебатам, но приговоров по так называемым громким делам ждать пока рано. Если действительно 11 мая снимут карантин, и начнется более-менее нормальное функционирование органов власти и жизни в государстве, то мы ожидаем первые приговоры где-то ко дню Конституции ", — сказал он.

По словам Холодницкого, в ВАКС из-за карантина пока проходит только пятая часть судебных заседаний. В основном, следственные судьи рассматривают ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения и о разрешении на те или иные следственные действия.

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"Из 87 дел на прошлой неделе у нас было всего 15 или 16 заседаний. Слушания проходят лишь по тем делам, где сторона защиты утверждает, что они появятся", — резюмировал Холодницкий.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров продлил действие карантина до 11 мая.

По состоянию на утро 23 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7170 случаев заболевания COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru