Карантин работает, но эту войну мы еще не выиграли — Степанов

Карантинные меры, введнные в Украине с 12 марта, дали свой результат, но Украине и в дальнейшем нужно продолжать эту тактику.

Об этом в интервью Украинской правде сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы видим, что сегодня наблюдается распространение коронавирусной болезни, но распространение этой болезни контролируется. Наши карантинные меры, которые уже месяц продолжаются в Украине, действительно дали свой результат. Когда мы говорим о контролируемой ситуации, мы смотрим на способность системы здравоохранения предоставлять соответствующую помощь больным коронавирусом ", — сказал Степанов.

Он отметил, что сейчас в 243 больницах, которые принимают больных COVID-19, заняты 10-15% койкомест. В них установлено 2097 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых используются 155 (на момент проведения интервью 22 апреля — ред).

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В то же время министр здравоохранения отметил, что сейчас не наблюдается уменьшения количества больных, летальные случаи из-за COVID-19 регистрируются ежедневно.

"Мы не видим уменьшения больных, каждый день есть летальные случаи. То есть очевидно, что эту войну мы не выиграли, и нам нужно дальше продолжать нашу тактику, расширяя наши возможности", — сказал Степанов.

В частности, он отметил необходимость увеличения тестирования среди врачей.

"Наших врачей, которые работают с коронавирусной болезнью, мы будем тестировать раз в 5 дней. 20% больных медицинских работников — это слишком много.", — сказал Степанов.

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Также он напомнил, что Минздрав изменил алгоритм тестирования на COVID-19, отныне не должно быть никаких отказов в проведении тестирования пациенту, если есть показания к такому тестированию.

Сейчас трудно сказать, насколько повлияли пасхальные праздники на увеличение числа зараженных COVID-19, поскольку инкубационный период составляет 14 дней, добавил министр.

"Если мы говорим о 19 апреля, то мы должны прибавить 14 дней — это первые числа мая, когда мы сможем четко это почувствовать. Ближе к концу апреля — началу мая мы будем видеть, празднование Пасхи каким-то образом повлияло или не повлияло на увеличение больных", — сказал Степанов.

Как сообщал Укирнформ, по состоянию на 23 апреля в Украине подтверждено 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. Среди заболевших — 1386 медицинских работников.

По материалам: ukrinform.ru