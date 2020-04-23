Коронавирус в Вишневом: инфицирование безответственностью

Две недели ситуация с COVID-19 в общежитии игнорировалась, а тестировать надо было всех и сразу с выявлением первого больного

В частном общежитии города Вишневого, возле Киева, зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на утро 22 апреля сообщается, что среди жильцов общежития выявлено 38 инфицированных (но еще не все результаты тестирования известны), двое людей умерли. МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЗМУЩЕНЫ ОТСУТСТВИЕМ КОММУНИКАЦИИ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ ГОРОДА И ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕР, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ПОМЕШАТЬ ТАКОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФЕКЦИИ. О первых заболевших в общежитии стало известно еще две недели назад, а дезинфекцию там провели только сегодня, 22 апреля. Сейчас все жители общежития находятся на строгой изоляции, окруженные Нацгвардией, ждут результатов тестирования остальных, а также надеются на поддержку от местной власти самым необходимым – продовольствием и средствами дезинфекции. Но пока держатся помощью волонтеров.

Какие меры приняли в общежитии и что там сейчас?

Частное общежитие по улице Просвещения, 5, на карантине уже второй день. По предварительной информации там проживают более 300 человек. Из 38 выявленных на сегодня инфицированных – шестеро детей. В девятиэтажном общежитии блочная система. На каждом этаже шесть блоков – по три на каждом крыле. Каждый блок рассчитан на три комнаты с общим туалетом, умывальниками и ванной. На три жилых блока – общая кухня. Эту информацию приводим для того, чтобы понимать: контактность в общении жителей между собой – высокая.

Местная активистка Людмила Мартыненко рассказывает, что про первую смерть от коронавирус в общежитии было известно еще 14 апреля – умерла женщина 48 лет.

“ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В 12 НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ОБЩЕЖИТИЯ, а это нужно было сделать еще 14 апреля, а возможно, и раньше, потому что о первом подозрении инфицирования в общежитии было известно 10 апреля”, – говорит Мартыненко.

Она добавляет, что эпидемиологи отдельно в общежитии не работали – приезжали только кареты экстренной помощи, которые забрали двух людей в инфекционную больницу в соседней Боярке. Позже с 17 апреля в общежитии начали круглосуточно дежурить медсестры, которых направили сюда из детских садов – они только мерили температуру жильцам.

“Представьте, что в общежитии, где 14 апреля умерла женщина, с 17 апреля просто меряют температуру. А когда 18 апреля умирает еще и мужчина, опять же просто продолжают мерить температуру и никаких других мер не принимают”, – возмущается активистка.

Только когда жители общежития подняли скандал из-за бездействия власти, туда направили медиков для проведения ПЛР-тестирования.

“20 апреля жителям общежития сделали 60 тестов, а 21 апреля еще 90 (их результаты пока неизвестны). То есть в итоге ОБСЛЕДОВАЛИ 150 ЧЕЛОВЕК – ТЕПЕРЬ ВОПРОС, КОГДА СДЕЛАЮТ ТЕСТЫ ОСТАЛЬНЫХ 150”, – говорит Людмила Мартыненко. По ее словам, жители общежития карантин добросовестно соблюдают и не нарушают режим с тех пор, как только узнали о результатах тестов.

Вспышка коронавируса в Вишневом

“Но дело в том, что до вчерашнего дня ЛЮДИ ПРОСТО НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ОНИ ИНФИЦИРОВАНЫ. ДЛЯ НИХ ЭТО СТАЛО ШОКОМ, ПОТОМУ ЧТО НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ХОДИЛИ НА РАБОТУ, не зная об этом. Когда вчера сообщили результаты и полностью перекрыли выход из общежития, то люди не знали что делать. Они не успели закупить ни продукты, ни средства дезинфекции. Поэтому позавчера жители Вишневого перечислили средства на нашу волонтерскую карточку (8200 гривень), за которые мы вчера закупили продуктовые наборы и дезинфицирующие средства для 10 семей, которые находятся на изолированных этажах. Сейчас другие жильцы формируют отдельные списки того, что им не хватает. Мы будем формировать пакеты с надписью номера и передавать все необходимое. Хочу поблагодарить жителей Вишневого, которые перечислили средства, также инициативной группе общежития. Надежда привезла овощи, а Женя – картофель и много масок, которые сама сшила. Но мы не можем охватить все 300 человек такой помощью, потому что не имеем на это средств. Обеспечиваем в основном инфицированных и тех, кто с ними контактировал. Эти люди сейчас закрыты на 3 и 8 этажах и никуда не выходят. Поэтому очень нужна помощь от городской власти для остальных”, – резюмирует Мартыненко.

Областная администрация, введя строгий режим в общежитии и направив полицию для охраны, заверила, что срочно организует доставку продуктов, лекарств и средств личной гигиены. Но жительница общежития из инициативной группы Оксана Коваленко говорит, что ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 ЧАСОВ 22 АПРЕЛЯ ПОМОЩИ ОТ ВЛАСТЕЙ ЕЩЕ НЕ ПОСТУПАЛО – пока поддержку оказывают только активисты.

“Мы вчера звонили на горячую линию городского совета, но там бросили трубку. Сейчас формируем списки на продукты, средства защиты и другие необходимые вещи. Пакеты с продуктами и всем необходимым мы относим на 3 и 8 этажи, оставляя просто под дверью”, – говорит Оксана Коваленко. Она также добавляет, что через судебные перипетии с владельцами общежития, около 10 комнат остаются отключены от света и воды. Это – отдельная ситуация, в которую мы сейчас не будем углубляться, но в этих условиях она недопустима.

Что же пошло не так?

Из разговоров с активистами и из обсуждений в соцсети, напрашивается вывод, что реакция ответственных органов на вспышку была, мягко говоря, запоздалой. Это фактически признал в комментарии ТСН руководитель областного департамента здравоохранения Максим Ионов. Он лишь отметил, что поскольку с такой ситуацией область столкнулась впервые, то “трудно принять сразу все алгоритмы, которые запланированы по предотвращению подобных ситуаций”.

В Киевской ОГА за сегодняшний день было только одно сообщение о ситуации в области, где в частности говорилось о том, что в городе Вишневое по состоянию на утро 22 апреля зафиксировано 52 случая инфицирования. И ни слова об очаге заболевания. Поэтому похоже, коммуникация власти с жителями остается проваленной.

Только вчера была опубликована более расширенная информация на сайте администрации о количестве проведенных тестов и лабораторно подтвержденных случаях. В этом же сообщении вр.и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил, что налажен контакт между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской районной больницей, где высвободили дополнительно отделение на 65 мест для приема больных коронавирусом из общежития. Но как видим, по словам активистов, конкретного взаимодействия пока не произошло.

Общежитие в Вишневом, где произошла вспышка коронавируса / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Стратег, инфекционист и директор Revival Institute Вадим Аристов в комментарии Укринформу говорит, что СКОРЕЕ ВСЕГО ОШИБКА БЫЛА ДОПУЩЕНА НА ЭТАПЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО БОЛЬНОГО. Медики, к которым обратился первый человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, должны были выяснить, где он живет и предложить госпитализацию, потому что ОБЩЕЖИТИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ, ГДЕ ВОЗМОЖНА САМОИЗОЛЯЦИЯ. А дальше – провести тестирование всем жителям общежития, поскольку понятно, что передача инфекции в месте скопления людей не могла не произойти. Изолировать всех инфицированных, а все общежитие дезинфицировать и отправить сразу на карантин.

“Протоколы развитых стран не могут слепо копироваться. Даже в Британии социальный работник приезжает и осматривает место, где будет происходить самоизоляция инфицированного и считает, сколько в помещении ванных комнат, смотрит, где будет спать человек, где питаться и так далее. Если у нас нет возможности это проверить лично, то следует в разговоре выяснить место жительства человека и соответственно принимать правильную стратегию. Мы вовремя приняли карантинные меры, и у нас сейчас занято лишь 8% подготовленных больничных коек. Поэтому сейчас нужно изменить эту стратегию и даже легкие случаи изолировать на больничных койках. Конечно, остается вопрос внутрибольничного инфицирования, и налаживанием инфекционного контроля нужно немедленно заняться. Однако в первую очередь надо понять: человек в общежитии заражает вокруг себя очень много людей”.

Также эксперт отмечает и другую проблему – в коммуникации. “Когда стало известно о первых инфицированных, то не состоялось визита медиков с разъяснениями к жителям общежития о том, как им теперь себя вести и с раздачей средств защиты. Еще хуже, что этого не сделали, даже когда стало известно о первой смерти в общежитии от инфекции – просто опечатали комнату без каких-либо разъяснений”, – говорит Вадим Аристов.

Коротко о масштабе проблемы

По состоянию на 2017 год в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ сообщали, что всего в стране более 3 тысяч общежитий, в которых проживает более 380 тысяч людей (общежития постоянного проживания, без учета общежитий учебных заведений). Можно только представить, как быстро будет распространяться инфекция, если такая беда будет повторяться.

Но места скученного проживания людей – это не только общежития. “Хостелы, поселения строителей, военные казармы, места проживания воинов АТО, волонтеров, спортивные школы, школы для детей с особыми потребностями, дома престарелых, клиники для людей с ВИЧ-инфекцией и тому подобное – это все места, где люди не могут иметь отдельную кухню, санузел, а значит являются распространителями инфекций. По возможности, людей нужно было расселить оттуда раньше или же, если это невозможно, проводить там усиленную дезинфекцию и влиять коммуникацией на изменение их поведения. Иначе люди будут болеть целыми коллективами. Эту предупредительную работу нужно было сделать еще в феврале. А сейчас по крайней мере люди должны ходить в респираторах и следить за симптомами коронавируса”, – резюмирует Вадим Аристов.

Юлия Горбань, Киев

Фото: Владимир Тарасов / Укринформ

По материалам: ukrinform.ru