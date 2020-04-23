Кто и когда получит “карантинную тысячу” — постановление Кабмина

Кабинет министров утвердил порядок выплаты 1 тысячи грн отдельным категориям населения в связи с чрезвычайной ситуацией из-за распространения коронавируса.

Соответствующее постановление "О внесении изменений к постановлений Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 г. № 1101 и от 1 апреля 2020 г. № 251" от 22 апреля опубликовано на Правительственном портале.

Документ предусматривает выплату единовременного пособия в сумме 1000 гривень отдельным категориям населения в связи с чрезвычайной ситуацией в Украине, вызванной коронавирусной болезнью.

Ранее принятое постановление Кабмина № 1101 дополнено изменениями, согласно которым бюджетные средства направляются региональным органам социальной защиты населения, которые перечисляют такие средства структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения, на выплаты одноразовой денежной помощи отдельным категориям населения из числа получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

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Также постановление № 1101 дополнено изменениями о необходимости выплаты 1 тыс грн лицам из числа получателей государственной помощи, которые не имеют права на пенсию, лицам с инвалидностью, получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Кроме того, документом установлено, что выплата единовременной денежной помощи будет проводится в апреле 2020 года.

Постановлением также установлено, что размер этой единовременной денежной помощи не включается в расчет дохода лиц при назначении жилищной субсидии, осуществлении отчислений (содержание, взыскание) с пенсии или социальной помощи, других доходов.

Ранее Министерство социальной политики пояснило, что в апреле выплатят единовременное пособие в сумме 1000 гривень пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривень по состоянию на 1 апреля 2020 года.

Также по 1 тыс. грн в апреле выплатят получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью»).

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Кроме того — получателям государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, а также — получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату.

Как сообщал Укринформ, 13 апреля Верховная Рада Украины приняла изменения в Государственный бюджет-2020 за основу и в целом. Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривень для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривень более чем 10,6 миллионам людей.

По материалам: ukrinform.ru