Медицина и соцпомощь – Премьер сказал, куда пойдут деньги Фонда борьбы с COVID-19

Деньги из Фонда борьбы с COVID-19 в первую очередь будут направляться на нужды медицины, а также на социальные нужды и поддержку бизнеса.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на онлайн-брифинге на Закарпатье, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчера правительство приняло порядок распределения средств из Фонда на борьбу с COVID-19. В первую очередь данные средства будут направляться на нужды медицины — на выплату заработной платы медикам, на закупку средств индивидуальной защиты, оборудования, возможно, на создание соответствующих условий, дополнительных потребностей в больницах", — отметил он.

Кроме этого, по его словам, средства из Фонда будут расходоваться на социальные нужды, в частности, пополнение фонда на обеспечение безработных.

Также Шмыгаль отметил, что если будет потребность, также деньги пойдут на поддержку бизнеса.

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Как сообщалось, Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет-2020, согласно которым также создан Фонд для борьбы с COVID-19 в размере 64,9 млрд гривень.

По материалам: ukrinform.ru