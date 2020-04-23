<img class="aligncenter" title="Минздрав вместе с ректорами медвузов создаст новый совещательный орган » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/545ea953988123d579c30aace2ddb8d6.jpg» alt=»Минздрав вместе с ректорами медвузов создаст новый совещательный орган» width=»100%» />

Министерство здравоохранения совместно с ректорами медвузов создаст новый совещательный орган.

Об этом на брифинге в четверг сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчера (22 апреля — ред.) по моей инициативе было проведено селекторное совещаний с руководством высших учебных медицинских заведений и руководством учреждений последипломного образования… Мы договорились с ректорами, что создадим постоянно действующий орган, в который будут входить все руководители высших учебных медицинских заведений и совместно решать, в том числе и на законодательном уровне, те проблемы, которые у них возникают", — сказал Степанов.

Он сообщил, что среди прочего на совещании обсуждались вопросы организации учебного процесса в медицинских вузах, а также доступа работников клинических кафедр к оказанию медицинской помощи в медучреждениях, что с 1 апреля, по словам Степанова, стало невозможно.

"Всего более чем 10 тысяч работников наших вузов работают в системе здравоохранения, оказывают медицинскую помощь нашим пациентам. Это профессора, доценты, но они являются работниками кафедр. После 1 апреля у них практически не существует доступа к нашим пациентам и они не могут оказывать медицинскую помощь", — сказал Степанов.

Читайте также: Е-больничных в Украине до сих пор нет из-за технических проблем – Степанов

Также он сообщил, что обсуждался вопрос аренды помещения учреждениями последипломного образования для размещения в медучреждениях клинических кафедр.

Среди прочих вопросов, по словам Степанова, обсуждался вопрос сдачи экзаменов выпускниками медвузов.

По материалам: ukrinform.ru