МОУ предлагает активистам в роли экспертов приобщаться к работе своего Общественного совета

В Министерстве обороны Украины предложили общественным организациям, которые не попадут в состав Общественного совета, приобщаться к работе в качестве экспертов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Министерство обороны Украины предлагает общественным организациям, которые не войдут в состав Общественного совета, рассмотреть возможность приобщиться к работе указанного консультативно-совещательного органа в качестве экспертов", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве напомнили, что 11 февраля 2020 года, согласно решению бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, начался процесс формирования нового состава Общественного совета при Минобороны.

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Для формирования нового состава Общественного совета создали инициативную группу в составе 8 человек, из которых 4 — представители общественных организаций и объединений. Персональный состав группы был утвержден первым заместителем министра обороны Украины 2 марта 2020 года.

Сейчас сообщение о персональном составе инициативной группы, способе формирования Общественного совета, его количественном составе, сроках принятия заявлений от институтов гражданского общества, перечне необходимых документов размещено на официальном сайте Минобороны Украины.

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Принятие документов от институтов гражданского общества было осуществлено в срок с 18 марта до 3 апреля 2020 года. По состоянию на 22 апреля 2020 года продолжается их проверка представителями инициативной группы.

По материалам: ukrinform.ru