Можно было за определенную сумму договориться – житель Луганска рассказал об условиях обсервации в одной из больниц «ЛНР»

Житель оккупированного Луганска поделился своей историей пребывания в обсервации в одной из больниц так называемой «ЛНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на независимое издание DonPress.

Свою историю житель оккупированного Луганска обнародовал в группе «Свердловск — ты должен это знать». Мужчина рассказывает, что после того, как он приехал из РФ в оккупированный Луганск, его и всех, кто находился с ним в одном автобусе, отправили на 14-дневную обсервацию.

По словам мужчины, его и еще троих человек поместили в 2-х местную палату с очень плохими условиями. В палате было холодно и не было горячей воды.

«Условия содержания — мрак. Старое, неработающее помещение без горячей воды», — пишет местный житель Луганска.

Кроме того, по информации мужчины, находящихся на обсервации, никто не тестировал на коронавирус. По его словам, медработники даже не отбирали у них материалы на анализы. Единственное, что делали врачи – каждое утро измеряли температуру тела.

Мужчина пишет, что на вторую неделю пребывание у двух людей таки поднялась температура тела, и их отправили в «боксы». Позже у них подтвердился коронавирус, А вот его и других людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом еще в автобусе, не протестировали.

«Нас отпустили по домам. Анализы, так и не взяв. Может, мы тоже заражены? Никому до этого нет дела», — пишет мужчина.

Житель Луганска пожаловался и на то, что в больнице очень плохо кормили, но за деньги можно было договориться о лучшей еде.

«За пределы больницы выходить было нельзя. На входе стоят вояки и не выпускают. Единственный способ, хоть как-то перекусить, можно было за определенную сумму договориться с мед. работником. Деньги ведь всем нужны, а нам бы поесть… Вот такая забота о гражданах», — пишет житель Луганска.

Ранее мы сообщали, врач одной из больниц «ЛНР» рассказал о ситуации с коронавирусом в «республике».