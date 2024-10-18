Сегодня днем в местных и российских пабликах начали сообщать о подрыве автомобиля в центре временно захваченного Луганска возле дома культуры Строителей.

Telegram-канал ASTRA написал, что в результате «хлопка» повреждены УАЗ, в котором находились оккупанты, и еще один легковой автомобиль. В Сети публикуют кадры с места инцидента, информирует «НБН».

Фото – t.me/bloknot_lnr

Следственный комитет России сообщил, что в результате взрыва погиб мужчина и пострадала женщина, не раскрывая причины взрыва. В то же время в соцсетях пишут, что сработала граната.

Фото – t.me/astrapress

Спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук прокомментировал новости из оккупированного Луганска. По его словам, в результате подрыва автомобиля был ликвидирован начальник штаба по службе войск и безопасности военной службы в/ч 53847 Центрального военного округа ВС РФ майор Первуха Дмитрий Владимирович.

Напомним, в начале месяца во временно захваченном Бердянске Запорожской области ликвидировали предателя Украины Виталия Ломейко. В ГУР МОУ показали кадры с места уничтожения судьи-коллаборанта.