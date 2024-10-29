Утром в СМИ начали распространяться кадры взрыва в центре временно захваченного Луганска. Местные оккупационные паблики пожаловались на ракетную атаку ВСУ, заявив, что ПВО РФ смогла отбить только часть воздушных целей, остальные прилетели в промышленный район города, информирует «НБН».

Фото – t.me/luhansktoday

Начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор прокомментировал «салют» в центре города. По его словам, вероятно, на месте взрыва российские захватчики хранили боеприпасы, поскольку местные жители публикуют кадры со звуками детонации БК. Чиновник рассказал, что раньше в районе «бавовны» была законсервированная воинская часть.

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Глава ОВА также сообщил, что оккупанты в областном центре перекрыли движение возле парка Горького – места, где отдыхают жители города. Он отметил, что враг цинично размещает склады с оружием и техникой поближе к гражданским, поскольку для него ничего не стоит человеческая жизнь.

Напомним, 27 октября во временно захваченном Бердянске подорвали железнодорожный мост, который использовался россиянами для военных целей. СМИ заявили, что за этим стоит движение сопротивления и ГУР МОУ.