Мы ещё долго будем пользоваться масками — глава МОЗ

Максим Степанов отметил, что мир ещё никогда не сталкивался с такой болезнью, поэтому маски, социальная дистанция и постоянная дезинфекция рук в ближайшие месяцы должны стать нормой жизни.

Об этом министр здравоохранения заявил в интервью «Украинской правде«, пишет «НБН«.

«Мир ещё не сталкивался с подобной болезнью, всё очень серьезно. Я думаю, нам ещё долго придется и носить маски, и постоянно дезинфицировать руки, и придерживаться дистанции».

При этом, добавил министр, власть сейчас делает всё, чтобы как можно быстрее начать смягчение карантина в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что карантин продлили до 11 мая, но некоторые ограничения могут действовать пару лет.