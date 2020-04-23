Ничто не указывает на то, что диабет повышает риск заболеть COVID-19 — профессор

Люди с хроническими заболеваниями, в частности с сахарным диабетом, подвержены большим рискам во время эпидемии коронавируса.

Об этом на пресс-конференции 23 апреля напомнил доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины, завкафедрой диабетологии НМАПО им. П. Шупика Борис Маньковский, сообщает корреспондент Укринформа.

«На сегодняшний день нет указаний на то, что сахарный диабет повышает риск заболеть коронавирусной инфекцией. То есть риск заболеть COVID-19 одинаков у людей, болеющих диабетом и не болеющих диабетом. Однако если человек, страдающий сахарным диабетом, все-таки заболел этой инфекцией, течение этого заболевания гораздо хуже, риск смертности гораздо выше, риск осложнений гораздо выше. И это очень важно помнить всем врачам, которые оказывают помощь, и пациентам с диабетом, чтобы максимально принимать меры самоизоляции, карантина», — сказал Маньковский.

При этом он отметил, что результаты исследования показали, что, к сожалению, клиническая картина COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом несколько более стерта, чем у людей без диабета. Отсутствие таких выраженных проявлений может позволить врачу сделать ошибочный вывод о том, что заболевание протекает в легкой или средней форме, когда самом деле оно протекает в тяжелой форме.

Он также обратил внимание, что в условиях эпидемии коронавируса необходимо контролировать диабет, проверять уровень глюкозы в крови, поскольку имеются данные о том, что значительно возрастает потребность человека в инсулине.

«Мы должны направить наши усилия на своевременное и активное выявление диабета, потому что сахарный диабет второго типа в подавляющем большинстве случаев – заболевание, которое протекает без жалоб, поэтому каждый человек старше 45-ти лет, должен определять свой уровень глюкозы крови раз в год или чаще, а люди с факторами риска – и в более раннем возрасте», – призвал Маньковский.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, 578 новых за сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек. Выздоровели 504 человека.

По материалам: ukrinform.ru